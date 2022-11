Il patron Stefano Bandecchi si candida a sindaco di Terni. Per certi versi un colpo di scena perchè in pochi scommettevano in uno suo impegno in prima persona, considerando anche il suo ruolo di presidente della Ternana. Nei giorni scorsi Bandecchi, in veste di segretario di Ap (Alternativa Popolare), aveva chiaramente annunciato l'impegno in politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalla corsa a sindaco di Terni che tra qualche mese entrerà nel vivo. La conferma della sua candidatura arriva da una nota di Ap. «Bandecchi - confermano da Ap - presenterà la sua proposta lunedì 14 al Garden Hotel di Terni in occasione di un'assemblea aperta alla città».