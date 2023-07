Amelia, prende il via Fare Anima. Personale del fotografo Emanuele Grilli

AMELIA Fare Anima. Inaugurata la nuova personale di Emanuele Grilli, fotografo amerino attivo sulla scena artistica locale da diversi anni. Fino al 31 luglio la chiesa il locali della pasticceria Russo ospiteranno una selezione di scatti dove, come afferma lo stesso Grilli protagonista è il bianco e nero. «La mostra - spiega Grilli - nasce dalla ricerca come sempre molto sentita e attenta che svolgo attraverso la mia macchina fotografica, dopo diverse settimane di studio sui miei materiali, su alcuni testi, e sul mio archivio, ha iniziato a prendere luce, Fare Anima. La mostra è un linguaggio multiplo col mio vedere attraverso i due colori che ritengo più importanti, ovvero il bianco e il nero. Luoghi, paesaggi più o meno lontani sia geograficamente nel mio fare ricerca, sia nel tempo. Immagini che sono una forma che amo chiamare intensa, proprio perchè è il mio animo, la mia sottile "sensibilità artistica", che poi si trasforma nelle foto decisive che scelgo». Non solo. Ampio spazio è dedicato alla seduzione. «Con la luce naturale - continua - a volte quella studiata artificiale, da studio, ritraggo le mie muse, e questo ha generato molto nuovo materiale tra cui delle immagini forti per i contrasti così anche per il pacato erotismo che amo realizzare».