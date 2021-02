Sangemini, in mostra "Le forme perfette".

SAN GEMINI In corso fino al 21 febbraio "Le forme perfette", mostra personale del fotografo Emanuele Grilli nei locali della Stazione di Posta. Protagonista, secondo le parole dello stesso autore "sarà il viaggio, nel senso profondo del termine, un respiro del mio saper guardare dentro la materia. Materia come colore, come forma che gli uomini hanno nel tempo modellato". Un ciclo di oltre 20 immagini, molte delle quali inedite, che prendono per mano lo spettatore e lo guidano lungo un percorso fatto di luce ed ombra, dove a farla da padrone è un bianco e nero che immortala gli elementi che caratterizzano le città nei secoli. "Ho cercato di cogliere la bellezza del paesaggio urbano -racconta ancora Grilli- dalla pietra di oltre duemila anni fa ai vetri e all'acciaio dell'urbanistica contemporanea”.

