Amelia, il fascino del colore. In corso la personale del fotografo Emanuele Grilli

In corso la personale del fotografo Emanuele Grilli in via della Repubblica. Protagoniste, secondo le parole dello stesso autore «mmagini che raccontano il fascino che c'è dentro il colore. Ci sono stagioni intense, le sfumature ma soprattutto l'intensità. Questa volta la fotografia ruota su due binari. Il bianco e nero che è seduzione e il gioco del tratto nei colori forti. Nel centro storico della città di Amelia».

Grilli, fotografo amerino, è attivo sulla scena artistica locale da diversi anni. Durante la pandemia aveva allestito una mostra lampo, dove la visita durava il tempo di aspettare il caffè. Ne era venuto fuori un format del tutto particolare in cui il visitatore era il cliente del bar che mentre aspettava di ritirare la sua ordinazione poteva guardare la mostra. Una modalità di fruizione dai diversi risvolti. Se da un lato infatti si perdeva l'aspetto contemplativo o riflessivo davanti alle opere, dall'altro lo spazio vuoto del locale, a causa delle restrizioni anti covid, era a completa disposizione dello spettatore, libero, per qualche minuto di muoversi da un'immagine all'altra.