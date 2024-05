Ternana sempre più giù, sconfitta dal Sudtirol per 4-3

SUDTIROL-TERNANA 4-3

Südtirol (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni (39′ st Merkaj), Kurtic, Davi (39′ st Rover); Tait (14′ st El Kaouakibi), Casiraghi; Odogwu. A disp. Drago, Kofler, Vinetot, Cagnano, Peeters, Lonardi, Ciervo, Mallamo, Rauti. All.Valente

Ternana (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi (42′ st Carboni); Casasola (Cap.), Luperini (42′ st Dionisi), Amatucci (42′ st Viviani), De Boer (9′ st Favasuli), Distefano; Pereiro, Raimondo (16′ st Sørensen). A disp. Franchi, Novelli, Bonugli, Zoia, Faticanti, Łabojko, Ferrara. All. Breda

Arbitro: Monaldi di Macerata

Reti: pt 9′ Odogwu, 23′ Pereiro, 33′ Luperini; st 6′ Casiraghi, 22′ Luperini, 29′ Casiraghi su rigore, 40'El Kaouakibi

Note: Ammoniti Davi, Kurtic, Casiraghi, Boloca, Vitali,Pereiro. Espulsi: Boloca per somma di ammonizioni. Recupero tempo pt 2', st 7'.

Bolzano - La Ternana contro la Sudtirol prova a vincere la partita ma, come quattro giorni fa esce sconfitta per 4-3. Come con l'Ascoli i rossoverdi, rimasti in dieci per l'espulsione di Boloca, meriterebbero di uscire almeno con un pari. L'alternarsi di emozioni penalizza oltremodo la formazione di Roberto Breda che visto anche gli altri risultati, rischia sempre più di retrocedete. Domenica prossima contro il Catanzaro al Libero Liberati l'ultimo appello.