Amelia, inaugura "Oceani di paesaggio" la nuova personale di Emanuele Grilli.

AMELIA "Oceani di paesaggio". Inaugurata oggi ad Amelia la nuova personale di Emanuele Grilli, fotografo amerino attivo sulla scena artistica locale da diversi anni. Questa volta la natura, il paesaggio con colori insoliti, sono i protagonisti delle immagini in mostra nei locali della pasticceria Russo. Artista poliedrico, Grilli torna dopo circa una stagione ad esporre nella sua terra natale. «In questa mostra -spiega lui stesso - la ricerca è di nuovo protagonista, i miei viaggi dentro i sipari molto spesso incontaminati della natura sono l'essenza che amo catturare per poi presentarla al pubblico. E' una mostra molto importante per me, frutto di oltre quattro mesi di lavoro». Quindici immagini inedite che guidano lo spettatore lungo un percorso fatto di luce ed ombra, dove il bianco e nero, colori di elezione dell'artista come precisa lui stesso, si alternano a tinte potenti e sgargianti, di una natura segreta e a tratti selvaggia.