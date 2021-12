Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno si commuove pensando al figlio: «Grazie a lui mi sento importante»

I concorrenti di Ballando con le Stelle continuano a esibirsi basandosi sui racconti delle loro storie personali. Ora tocca a Sabrina Salerno e la showgirl parla del figlio. «11 giorni prima di fare il test io avevo sognato di avere un neonato in braccio e lo avevo raccontato a mio marito e poi l'ho scoperto ed è stata una roba increbile». Un amore indistrubbile quello della showgirl per il figlio Luca avuto con Enrico Monti. Continua a raccontare di quei momenti la Salerno. «Ad un certo punto avevo una fissa nella mia testa e all'ecografia ho chiesto "quante dita ha mio figlio?” la cosa sconvolgente è che lui ha messo le mani avanti per farmele vedere e mi sono convinta che tra me e lui ci fosse un rapporto speciale». Un legame che nel tempo si è solo fortificato

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Federico parla di Sophie e commuove la giuria TELEVISIONE L'esibizione di Arisa è nella vasca TELEVISIONE Sabrina Salerno è la numero 1 TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Alvise contro i giudici:... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Andrea si infuria: «Non sono un... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi in ospedale dopo un... TELEVISIONE Domenica In, Sabrina Salerno in lacrime per la lettera del... IL CASO Ballando con le Stelle, Al Bano su Mietta: «Non sapevo... SPETTACOLI Ballando, Lino Banfi e la figlia Rosanna ballerini per una notte

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno è la numero 1. E per Mariotto la prorompenza della showgirl fa «svegliare pure Samuel»

Sabrina e l'amore per Luca

«Tante cose del suo carattere le percepivo già quando era in grembo. Io ho passato nove mesi in uno stato di grazia ero convinta di stare a fare la cosa più giusta della mia vita». Non facile per Sabrina essere madre, con un passato fatto di dolore e assenze il rischio era riversare sul piccolo tutte le insicurezza che la sua storia le aveva lasciato.

Domenica In, Sabrina Salerno in lacrime per la lettera del figlio. «Non ti cambierei mai»

«Ho cercato di dare sicurezza forza libertà tutte cose che non ho io, sono stata forte perchè non gli ho muttato le mie ansie addosso».

E poi mostra un'immagine: «Io ho una foto con me sempe che è il primo incontro con mio figlio»

Con voce tremante conclude: «Mi sono sentita per la prima volta importante».

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e il valzer per la sorella conosciuta da poco: la performance conquista tutti

Sulle note di Avrai la showgirl si esibisce e Canino è commosso: «Io ho tante fortune ma non ho un figlio e mi manca»