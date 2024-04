Leo Gassmann ospite da Gianni Morandi, chi è il cantante? Età, la nuova fidanzata, i genitori e la carriera

In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi torna in prima serata su Rai 1 con «Evviva!» - in onda stasera in tv, venerdì 26 aprile alle 21.30 - in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l'ha fatta ma anche di chi l'ha seguita e amata. Tra i primi ospiti troviamo anche Leo Gassmann, scopriamo qualcosa in più sul cantante e attore.