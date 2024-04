Belve, tutti gli ospiti dell'ultima puntata in onda il 30 aprile su Rai 2: ecco chi ha invitato Francesca Fagnani

In un finale di stagione che promette scintille, Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti saranno ospiti dell'ultima puntata di Belve, il popolare programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 in prima serata. L'appuntamento è fissato per martedì 30 aprile. L'indiscrezione è stata lanciata da TvBlog e Dagospia.

Gli ospiti

Francesca Pascale, nota attivista LGBT e figura pubblica da anni al centro dell'attenzione mediatica per la sua precedente relazione quindicennale con l'ex Premier Silvio Berlusconi, si presenta a Belve in un nuovo capitolo della sua vita personale, essendosi recentemente sposata con la cantautrice Paola Turci.

Secondo quanto riportato da Dagospia, anche Piero Chiambretti farà parte del parterre di questa puntata speciale. Chiambretti, una figura iconica della televisione italiana, è pronto a ritornare sul piccolo schermo con il suo nuovo show “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, che debutterà su Rai 3 il 14 maggio. Infine, ci sarà Mara Maionchi, produttrice discografica e personaggio televisivo senza peli sulla lingua, dalla quale non sarà difficile strappare qualche dichiarazione “sopra le righe”.