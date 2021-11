Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e il valzer per la sorella conosciuta da poco: la performance conquista tutti

Che era bella si sapeva ma che fosse anche una ballerina no. Sabrina Salerno incanta tutti a Ballando con le Stelle e sabato dopo sabato conquista tutti. Anche nella puntata di questa sera Sabrina è una delle protagoniste indiscusse. La showgirl ammalia complici anche gli outfit che sceglie per ogni diretta con Milly Carlucci. Una gonna tutta trasparenze e spacchi.

Per Serena Bortone, opinionista guest star della serata, è «pazzesca e bellissima». Sensualità e capacità queste le tecniche che la cinquantenne mette in pista. L'abito sexy è un di più, che fa impazzire i telespettatori che la seguono quasi in simultanea.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e la lite furiosa con Samuel Peron: «Volevo lasciare il programma»

Ballando con le Stelle, la performance di Sabrina è per la sorella

Ma oltre alla fisicità Sabrina Salerno è molto di più e anche stasera ne ha dato prova. “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia questo il testo dell'intenso valzer che Sabrina e Samuel Peron hanno deciso di portare nella sala da ballo di rai 1. Commossa la showgirl genovese dedica la canzone alla sorella, Emanuela Introcci, che ha conosciuto solo 12 anni fa. Emanuela infatti non è mai stata riconosciuta dal padre di sabrina ma le due donne si sono finalmente ritrovate. Anche Mietta viene ripresa in lacrime tra il pubblico. I complimenti della giuria si sprecano. Mariotto: «Ci vuole fiducia per fare come Sabrina che vola come un’elica! Questo è Ballando con le Stelle!»