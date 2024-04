Samuel Peron a Verissimo, chi è il ballerino? Età, la carriera, la moglie, il figlio, l'addio a Ballando e la nuova avventura a L'Isola dei Famosi

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. Moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin, che si faranno intervistare tra confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Tra questi, anche Samuel Peron pronto a partire per l'Honduras. Il ballerino sarà infatto uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi 2024, che inizierà da lunedì 8 aprile alle 21.40 su Canale 5. Scopriamo dunque qualcosa in più sull'artista.

Mauro Corona, chi è la figlia Marianna ospite a Verissimo? Età, il tumore, il lavoro, la passione per le montagne e il rapporto con i genitori

Samuel Peron chi è

Samuel Peron nasce a Marostica (Vicenza) il 21 aprile 1982 (ha 42 anni).

Luce Caponegro (Selen) a Verissimo, chi è l'ex attrice porno? Età, la famiglia borghese, la rivelazione su Rocco Siffredi, mariti, figli, castità e il nuovo lavoro

La carriera

Nel 1991 partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D'Avena e nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Nel 2001 si classifica terzo nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane. A partire dalla seconda edizione del 2005, partecipa ininterrottamente al programma Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, vincendo la quarta edizione (2007) in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone. Nella stagione 2005-2006 interpreta il ruolo di Cesàr nel musical La febbre del sabato sera diretto da Massimo Romeo Piparo, già produttore di Ballando con le stelle. Con la collega Natalia Titova è protagonista dello spettacolo teatrale Tango d'amore... e nel 2012 riprende il tour di Tutto questo Danzando insieme ai ballerini di Ballando con le stelle con il cantante e attore Mikee Introna. Nel 2013 compare nell'episodio Senza scrupoli della serie televisiva Un caso di coscienza 5 in onda su Rai 1 per la regia di Luigi Perelli. Nel 2014 debutta come scrittore con Senza Tempo, una raccolta di racconti. È direttore e fondatore della "Samuel Peron Academy" a Venetico in provincia di Messina in Sicilia. Dalla stagione televisiva 2020/2021 partecipa al programma Buongiorno benessere come inviato sportivo. Dal 2021 al 2023 partecipa come ospite ricorrente al programma Oggi è un altro giorno. Nell’estate dello stesso anno prende parte come inviato ai programmi di Rai 1 Weekly e Camper. Nel 2023 partecipa alla quarta edizione de Il Cantante Mascherato, nei panni di Cavaliere Veneziano uscendone vincitore.

Vladimir Luxuria a Verissimo, chi è? Età, vero nome, vitalizio, le violenze, il fidanzato, la transizione e L'Isola dei Famosi: «Non ho fatto fuori Ilary Blasi»

Addio a Ballando?

Nell’edizione 2023 di Ballando, Peron balla con Simona Ventura, formando una delle coppie più apprezzate della 18esima edizione dello show di Milly Carlucci. Secondo alcuni rumors, la sua esperienza a Ballando con le stelle, partita nel 2005, potrebbe chiudersi proprio al termine dell’attuale stagione. A 41 anni suonati, il ballerino sarebbe infatti intenzionato ad appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi ad altre attività lavorative, restando però a orbitare nel mondo televisivo di Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli a Verissimo, chi è l'opinionista de L'Isola? Età, carriera, la separazione da Bonolis, figli, la nuova casa, il gossip su Spinalbese e il “fidanzato”

Vita privata

Samuel Peron è legato sentimentalmente a Tania Bambaci, una modella nota per essere arrivata in finale a Miss Italia 2010 e aver vinto la fascia di Miss Sicilia. La scintilla tra i due è scoppiata nel 2013 e, dopo 9 anni di amore, è arrivato il loro primo e unico figlio di nome Leonardo, nato nel 2022.