Ballando con le Stelle, Alvise contro i giudici: «Provocate». E parte il complimento di Eleonora Daniele «Sei tanta roba»

Autocontrollo ed educazione. Ecco cosa ha dimostrato finora Alvise Rigo a Ballando con le Stelle. Ma stasera prima dell'esibizione con Tove Villfor l'ex rugbista ha da dirne quattro ai giudici. «Se mi salvo ogni volta che vado alla sfida vuol dire che i giudici non hanno sempre ragione». Finito allo scontro finale più e più volte lo sportivo non ne può più. La coppia si allena molto e anche secondo Tove nessuno si impegna come loro all'interno della "scuola". L'impegno c'è e Alvise alla finesi è sempre salvato, quindi il talento lo sta dimostrando. Selvaggia Lucarelli la scorsa puntata ci è andata giù pesante: «Non ti esponi mai, non rispondi. Sembra che non te ne frega nulla di vincere»

Ma Alvise da sportivo ha un grande autocontrollo e risponde nella clip che anticipa le performance: «Mi punzecchiano. Certo che voglio vincere sennò non mi facevo venire il mal di testa per fare ore e ore di prove. Ma non voglio vincere con il tesoretto ma sul campo».

Ballando con le Stelle, la reazione dei giudici

Dopo l'esibizione prendono la parola di nuovo i giudici. Soddisfatta di sè la Lucarelli: «Bene, finalmente oggi ti ho visto con l'occhio della tigre. Ti ho almeno stimolato qualcosa»

Alvise con grande educazione replica: «Sicuramente si ma io rispondo con i fatti non a parole rispondendo alle provocazioni»

Stasera al fianco della Bruzzone e Matano c'è la conduttrice Eleonora Daniele che gli fa i complimenti: «Ti sei mosso bene nonostante la fisicità particolare». Rigo annuisce ma Selvaggia non si lascia sfuggire l'assist: «Scusa Eleonoa che intendi con "particolare"?»

Immediata la risposta: «Che è tanta roba»

Ecco diciamocelo, chiude Selvaggia