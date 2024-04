Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 27 e domenica 28 aprile): da Can Yaman a Carlotta Ferlito, ma anche Federico Fashion Style e Oriana Sabatini

Ci siamo, da domani inizia il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di sabato 27 aprile, e di domenica 28 aprile. Scopriamo dunque le anticipazioni ufficiali.

Verissimo, gli ospiti di sabato 27 aprile

Sabato, si inzia con Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della seconda stagione della serie “Viola come il mare“, disponibile su Mediaset Infinity e in arrivo su Canale 5 a partire dal 3 maggio. Poi sarà il turno di Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, si confiderà per la prima volta in televisione riguardo alla grave aggressione subita di recente. Da Amici il Serale, conosceremo le esperienze delle ultime concorrenti eliminate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia. Toccherà poi a l’umorista Barbara Foria, che, dopo aver conquistato il pubblico nei suoi recenti monologhi a “Amici”, farà il suo debutto in studio.

Si avrà inoltre l’opportunità di ascoltare un’intervista ritratto dedicata all’attrice, modella e cantante argentina Oriana Sabatini, futura sposa dell’attaccante della Roma Paulo Dybala. La giornata si concluderà con il toccante racconto di Peppe Di Napoli, il naufrago che ha recentemente abbandonato L’Isola dei Famosi 2024.

Le anticipazioni di domenica 28 aprile

Domenica, si inizierà con l'intervista all’attrice Serpil Tamur, nota per il suo ruolo della “nonnina” Azize in “Terra Amara“, insieme a suo marito Uygur. Poi arrivano Annalisa e Francesca Minetti, due sorelle unite da un legame speciale. Vedremo anche Alessandra Celentano, la storica professoressa di “Amici”, che presenterà il suo libro “Chiamatemi maestra”. Poi sarà il turno di Cristiano Malgioglio, ancora una volta giurato nel talent di Maria De Filippi. Infine, Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista Carlotta Ferlito, ex ginnasta che sta attraversando un periodo di particolare dolore.