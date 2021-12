Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi in ospedale dopo un incidente: «Fa molto male»

Stasera a Ballando con le Stelle come ospite è stata annunciata Iva Zanicchi. Ballerina per una notte (insieme a Gabriel Garko), l'Aquila di Lingochio dovrebbe preparare una coreografia in qualche ora per esibirsi sulla pista della balera di Milly Carlucci. Ma la sua presenza non è certa. È la cantante stessa a annunciarlo dal suo Instagram. Con un breve video Iva, sdraiata su un lettino di un ospedale, si lamenta di un dolore al piede, la caviglia è fasciata: «Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!»

Ballando con le Stelle, come sta Iva?

Il medico esclude la frattura, ma la Zanicchi lamenta un gran dolore e quindi una lastra è necessaria: «Dobbiamo fare una lastra, ma penso proprio che non sia rotto, lo escluderei». Difficile pensare che stasera possa fare un'esibizione a Ballando, ma forse potrebbe essere comunque in puntata.