Francesca Fialdini concorrente di Ballando con le Stelle? E intanto si guadagna una prima serata su Rai 3

Francesca Fialdini trasloca, ma non cambia casa. La conduttrice resta legata fortemente a Viale Mazzini. Cambia, o meglio potrebbe molto presto, cambiare "numero civico" della rete. Non più alla domenica pomeriggio su Rai 1 con Da noi... a ruota libera dopo la fortunatissima Domenica In, ma una prima serata, tutta sua, su Rai 3. Così almeno secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi. Un programma costruito su misura sul quale bisogna ancora però lavorare.

Ballando con le Stelle

Francesca, che non perderebbe in seconda serata il suo Fame d'Amore, avrebbe così maggior spazio per potersi esprimere e crescere ancora e guadagnarsi poi qualcosa ancora di più grande, magari nella rete ammiraglia. Ma non è tutto. Perché la prossima stagione Francesca potrebbe avere già la soddisfazione di essere su Rai 1 il sabato sera, per un breve periodo almeno. Non ancora da conduttrice ma da concorrente di Ballando con le stelle. Sembra infatti, sempre secondo il settimanale Oggi, che Milly Carlucci voglia convincerla a partecipare come ballerina nel suo programma e che sarebbe disposta a qualsiasi cosa pur di avere il suo sì...