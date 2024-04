Affari Tuoi, Giorgio e Stefania vincono 200 mila euro: chi sono i fidanzati genovesi. Amadeus: «Rifiutata qualsiasi offerta fino a 65 mila euro»

Per i Pitagorici era il numero perfetto, perché somma del pari, il due, e del dispari, l'uno. E ha portato bene alla giovane coppia di Genova che ieri 25 aprile ad "Affari tuoi", il programma su Rai 1, condotto da Amadeus, ha vinto 200 mila euro in gettoni d'oro. Il tre era il numero del pacco fortunato che i neosposi hanno scelto e tenuto fino alla fine della partita.

La partita

«Giochiamo con una bella regione la Liguria e una bellissima città che è Genova" ha esordito il conduttore Amadeus, che dal prossimo autunno saluterà la Rai per passare sul Nove.

La partita di Giorgio e Stefania è stata ricca di sorprese fin dal primo pacco scartato, che conteneva 300 mila euro.

Giorgio, il concorrente baciato dalla dea bendata, lavora al porto di Genova, imbarcato come comandante, e guida una nave che porta provviste alle petroliere. È sposato da nove mesi con Stefania, dopo cinque anni di fidanzamento. Ha partecipato a 32 puntate di "Affari tuoi" per concludere in bellezza, giocando insieme a sua moglie.

«O tutto o niente» ha detto il conduttore della loro tattica di gioco. «La coppia tra le più coraggiose ad Affari tuoi» ha detto il conduttore, infatti, ha giocato con un solo obiettivo: vincere la somma più alta possibile. «Hanno rifiutato qualsiasi cifra fino a 65 mila euro» ha continuato Amadeus.

I due concorrenti hanno tremato fino a fine partita: le ultime due somme rimaste erano 5 mila euro e 200 mila euro. Ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Abbracciati e visibilmente emozionati hanno aperto il pacco insieme, che conteneva il secondo premio più alto, 200 mila euro. La partita si è quindi conclusa tra grida di gioia e abbracci dei due sposi fortunati.