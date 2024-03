Fabio Canino a Verissimo, chi è? Età, la malattia dei genitori, il coming out, il compagno «badante» e la carriera

Il weekend su Canale 5 è firmato Verissimo. Saranno tantissimi gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin tra oggi (sabato 16 marzo) e domani (domenica 17 marzo), tra loro oggi ci sarà anche Fabio Canino. Scopriamo dunque qualcosa in più sul personaggio televisivo.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 16 e domenica 17 marzo): da Patrick Zaki a Mew ma anche Rose Villian e Fabio Canino

Fabio Canino, chi è: la carriera

Fabio Canino nasce a Firenze, il 15 agosto 1963 (ha 60 anni) è un attore, personaggio televisivo, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Di padre originario di Ischia conseguito il diploma studia recitazione con Antonio Rugani della Bottega Teatrale di Firenze e, successivamente, al Centro di Teatro Attivo di Milano nel corso per attori professionisti del 1988. Lavora dapprima come animatore in villaggi turistici per qualche anno, e successivamente esordisce come attore e autore teatrale; interpreta, tra le altre, le commedie La tempesta di William Shakespeare e Histoire du soldat di Igor’ Fëdorovič Stravinskij. Il suo esordio in televisione è stato con il programma Macao (1996-1998), seguito daLe Iene (1998-2000) e dal programma comico Assolo su La7 (2001).

C'è Posta per Te, gli ospiti di Maria De Filippi nell'ultima puntata: arrivano Elisa e Fikret (Furkan Palali) di Terra Amara

La tv e il cinema

Canino ha partecipato anche a qualche film come Fratelli coltelli, regia di Maurizio Ponzi (1997), Besame mucho, regia di Maurizio Ponzi (1998) e A ruota libera, regia di Vincenzo Salemme (2000). Nel 2008 ha condotto il talent show Celebrity su Sky Vivo e da giugno 2011 a luglio 2020 Miracolo italiano, in onda tutte le mattine su Rai Radio 2, insieme a LaLaura. Nel 2013 ha invece condotto il programma comico in seconda serata Aggratis!,trasmesso su Rai 2. Durante la sua carriera non ha mai smesso di dedicarsi al teatro, mettendo in scena o recitando in diversi spettacoli, l’ultimo dei quali Trovatene uno bravodi Andrea Bruno Savelli nel 2023. Ed è un giudice storico di Ballando con le Stelle.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior conquista, Terra Amara e i suoi fan, Quarto Grado intriga

I genitori, le malattie

Entrambi i genitori dell'attore sono venuti a mancare a causa di una malattia. La madre di Fabio Canino è purtroppo deceduta alcuni anni fa a causa di un ictus. Sebbene non sia stato l’ischemia a portarla via, l’evento ha profondamente segnato la sua vita, costringendola a vivere gli ultimi anni su una sedia a rotelle. Fino all’ultimo momento, Fabio Canino ha cercato di essere presente per i suoi genitori, specialmente per sua madre, facendoli sentire importanti e facendole credere di aver ancora bisogno di lei. «Ho dovuto affrontare la situazione da solo perché - raccontò a Verissimo - anche se hai 200 persone intorno a te, sei solo. Ho deciso di fermarmi e cercare una certa serenità. Ho capito che la vita era cambiata perché, non avendo una famiglia mia, il mio punto di riferimento era la famiglia d’origine. Ero io il custode del testimone, e non era semplice»

Il coming out

In un'intervista a Vieni da me ha raccontato il momento del coming out. «A circa 18 anni ho radunato i miei genitori. Era una sera di fine estate e li ho fatti sedere. Hanno subito iniziato a preoccuparsi. Ho detto loro di sedersi perché dovevo confessare loro qualcosa che forse non avrebbero gradito, qualcosa che avrebbe potuto farli piangere. I miei genitori pensavano già che avessi fatto qualche guaio, come rompere la macchina o altro. Ma quando ho detto loro che ero gay, mia madre ha tirato un sospiro di sollievo», ha concluso con un sorriso.

Terra Amara, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda e cosa succede nella prossima puntata

Perché era sparito dalla tv

Durante il periodo di malattia di sua madre, Fabio Canino stava lavorando intensamente in televisione, ma ha deciso comunque di fermarsi a Firenze per passare più tempo possibile con lei, che risiedeva lì. Nonostante le molte opportunità di lavoro, il giudice di Ballando con le Stelle ha preferito restare al fianco dei suoi genitori, senza rimpianti quando, purtroppo, entrambi sono venuti a mancare.

Il fidanzato

Dichiaratamente omosessuale, Fabio Canino è impegnato su temi di carattere LGBT e sociali ed è testimonial della campagna Giù le mani dai bambini. Essendo una persona molto riservata, non si sa se sia fidanzato o single. Però riguardo alla situazione sentimentale aveva dichiarato nel corso di un’intervista al Corriere Del Veneto: «Sono ancora un teenager insicuro nonostante abbia passato i cinquanta. La persona che mi sta accanto mi deve dire ogni venti minuti che mi ama. Forse ho bisogno di un fidanzato badante. L’amore sta messo nei miei confronti come la Banca Etruria al sistema bancario italiano».