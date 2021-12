Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno è la numero 1. E per Mariotto la prorompenza della showgirl fa «svegliare pure Samuel»

La serata a Ballando con le Stelle pare sia priva di discussioni. Il sereno è tornato a casa di Milly Carlucci e stasera si torna a essere leggeri sulla pista. Star indiscussa di questa edizione è Sabrina Salerno. La showgirl dalla fisicità prorompente sta dimostrando di essere una bravissima ballerina. Stasera nella balera di Rai 1 in coppia con Samuel Peron ha proposto un quickstep: un difficilissimo ballo dai movimenti velocissimi. Qualche passo in ritardo c'era ma la prova le fa conquistare il primo posto. Si parla di danza a Ballando ma stasera la mise che Sabrina ha scelto per l'esibizione fa scattare la battuta di Selvaggia Lucarelli.

«Questa sera sono scollata più io di te». Un body nero con scollatura profonda sulla schiena ma che non lascia intravedere nulla sul decolletè. E i telespettatori sono abituati a altro ha lasciato intendere Selvaggia. Sulla fisicità di Sabrina Salerno interviene anche Guillermo Mariotto: «Ci voleva proprio una come Sabrina Salerno per risvegliare Samuel».

Dopo il teatrino con Selvaggia però Sabrina vuole raccontare di come è cambiato il suo rapporto con il suo maestro: «Mi fido di lui, ma certamente anche di me stessa. Questo è un programma pazzesco», conclude la showgirl. «Il ballo è terapeutico e fa benissimo ballare».