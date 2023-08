Ballando con le stelle, il colpo di Milly Carlucci: «Simona Ventura e il futuro marito in pista insieme a Paola Perego e Teo Mammucari»

Sarà un Ballando con le stelle, anzi con delle super stelle. A svelare alcuni dei concorrenti scelti da Milly Carlucci è il settimanale Di Più Tv. Stiamo parlando di Simona Ventura e del suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi. E poi ancora di Teo Mammucari e di Paola Perego. Niente male davvero.

Nessuna conferma ufficiale, nemmeno da parte della padrona di casa: «Non chiedetemi nulla, non posso parlare, è ancora troppo presto». Ma dietro a quel sorriso si nasconde la sua grande soddisfazione per avere portato nella sua trasmissione grandi nomi. Nomi che il grande pubblico di Raiuno potrà vedere in pista dal prossimo 21 ottobre.

Il grande colpo per Milly è riuscire a portare sulla pista da ballo due amiche che torneranno a sfidarsi e questa volta non per i dati auditel. «Durante la gara dovranno organizzarsi anche con la conduzione di Citofonare Rai 2», raccontano dietro le quinte a Di Più Tv.

Ma il colpo di genio di Milly è quello di coinvolgere anche il compagno di Simona Ventura anche se non è ancora «se parteciperà come concorrente singolo o in coppia con Simona», dicono sempre dietro le quinte.

Sarebbe comunque una prima volta a Ballando con le Stelle. Anche se nella scorsa edizione c’è stato il caso del concorrente Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della giurata Selvaggia Lucarelli. Ma questa volta i due innamorati si esibiranno entrambi sulla pista...

E Teo Mammucari? «Non è stato facile convincerlo - dicono sempre da Roma - ma a Milly è dif!cile dire di no». Un bel colpo dopo il suo addio a Mediaset. «Ho lasciato Le Iene, e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il confronto col pubblico a teatro interrotto per venti anni dalla televisione. Per me si tratta di una scelta artistica fatta mentre in TV conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5».

E tra i tanti nomi fatti ma non ancora confermati anche quello di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello Vip.