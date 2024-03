Sinner-Griekspoor sospesa per pioggia, dopo 50 minuti i giocatori tornano in campo

Non c'è pace all'Atp di Miami con l'incontro di Jannik Sinner contro Griekspoor che è stato sospeso per pioggia per 50 minuti. È già la seconda volta che una partita dell'italiano numero 2 al mondo viene fermata per maltempo in questo torneo americnao in Florida. Già il precedente incontro con Vavassori era stato rinviato a causa delle condizioni metereologiche che nei giorni scorsi non sono state così benevole. Inizialmente previsto per venerdì nel pomeriggio italiano, il primo tunro di Jannik è stato rinviato poi alla serata del sabato, con la pioggia che ha permesso il proseguio della partita che è stata rimandata di più di 24 ore.

Sinner-Vavassori sospesa per pioggia sul 3-2, il maltempo non dà tregua al Miami Open

I giocatori tornano in campo

Nonostante l'iniziale incertezza sulla ripresa della gara, l'incontro è ripreso con il sole che è tornato a splendere sul campo di Miami.

Poco dopo il termine della pioggia, sono rientrati in campo i raccattapalle e poco dopo i tecnici con gli asicugatori. Le attenzioni si sono concentrate poi soprattutto sulle linee bianche che sono quelle che diventano più scivolose dopo il maltempo. Infine, dopo un'attesa di circa 50 minuti i giocatori sono tornati in campo per riscaldarsi e riprendere l'incontro.