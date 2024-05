“Ole ole, Sinner, Sinner ”, bagno di folla e cori a non finire per Jannik Sinner che firma autografi allo store Pigna, in occasione degli Internazionali di Roma . L’altoatesino è il grande assente del master 1000 di casa nostra, a cui ha dovuto rinunciare per un infortunio all’anca. Nonostante l’assenza al torneo Sinner non si è voluto sottrarre all’affetto dei tifosi, giunti in centinaia per lui.