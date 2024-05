Toti arrestato, Briatore: «In Italia ti condannano subito, lo conosco da 30 anni, sono convinto della persona»

«E' stato uno choc. L'ho saputo stamattina, mentre venivo qui e mi auguro che tutto si chiarisca, perché in Italia ti condannano subito. Appena succede qualcosa, sei già condannato». Lo ha detto l'imprenditore Flavio Briatore, stamani a Ventimiglia commentando la notizia dell'arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell'incontro con il sindaco Flavio Di Muro, durante il quale ha annunciato per metà giugno l'apertura del Twiga alla Baia Benjamin.

Toti arrestato, chi sono gli altri accusati di corruzione? Da Aldo Spinelli a Matteo Cozzani, da Paolo Emilio Signorini a Mauro Vianello

Toti avrebbe dovuto partecipare, proprio questa mattina, in Comune, all'incontro con il sindaco e Briatore. «Speriamo che si chiarisca tutto - ha poi aggiunto - sono convinto della persona. Conosco Giovanni, credo, da trent'anni. Sono veramente stato scioccato. Pensate che a Genova i pm mi hanno perseguitato per dodici anni, per poi assolvermi. Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile».