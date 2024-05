Lunedì 6 Maggio 2024, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 19:48

Un episodio incredibile, quasi surreale, quello che ha coinvolto un giovane di 19 anni che è stato arrestato dopo essere entrato in un appartamento nel centro di Roma con l'intento di rubare, per poi addormentarsi sul luogo del crimine. L'accaduto si è verificato in via Ludovico Muratori (quartiere Celio). Il giovane, originario della Tunisia e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell'ordine. Il tentativo di furto sembrava essere andato a buon fine quando il ladro, dopo aver riempito uno zaino con oggetti preziosi dal valore di circa 4.000 euro, ha deciso di concedersi un riposo sul letto dei proprietari dell'appartamento.

La scoperta

L'insolita scena è stata scoperta dai proprietari stessi, che al rientro hanno trovato il maldestro ladro addormentato nel loro letto. Immediata è stata la loro reazione nel chiamare i Carabinieri della compagnia di piazza Dante, che hanno prontamente risposto intervenendo sul posto e procedendo all'arresto del giovane. Il ladro, forse sopraffatto dalla stanchezza o forse sotto l'effetto di sostanze, ha finito per consegnarsi nelle mani delle autorità in maniera del tutto inaspettata. Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e ha imposto al giovane il divieto di dimora nel comune di Roma.