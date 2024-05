Internazionali tennis, le quote: Djokovic è il favorito, poi Zverev e Tsitsipas. A Nadal serve un'impresa

Senza Jannik Sinner, è Novak Djokovic il grande favorito per i bookmakers agli Internazionali Bnl d'Italia. Sempre che il serbo, leader del ranking Atp e sei volte vincitore del torneo al Foro Italico, decida di andare fino in fondo senza risparmiare energie in vista del Roland Garros. Djokovic è offerto a 2,75 su Planetwin365, in vantaggio su tutti gli inseguitori. Lontani infatti Alexander Zverev, proposto a 10, e Stefanos Tsitsipas in quota a 11, mentre per il campione in carica Daniil Medvedev il bis nella Capitale paga 12 volte la posta, così come un'affermazione per Andrey Rublev o Casper Ruud. Lontano il ritorno al trionfo per Rafael Nadal, visto a 14. Poche le possibilità di vedere un tennista italiano vincere sui campi di casa: Matteo Berrettini, tornato da poco dopo una lunga assenza, vede la conquista del torneo romano a 51, mentre Lorenzo Musetti si gioca a 66.

Le quote dei singoli incontri

Doppio derby in programma nella giornata d'apertura del tabellone maschile. Berrettini farà il suo esordio con la wild card Stefano Napolitano e vede vicino il successo, fissato a 1,16 su William Hill e 1,18 su 888sport.

La vittoria del biellese, invece, paga 5 volte la posta. Sfida tutta tricolore anche tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri: il primo è leggermente avanti a 1,80, mentre il secondo vede il successo a quota 2. Esordio complicato per Luca Nardi, che contro Daniel Altmaier vede il passaggio del turno a 1,95; quotata a 1,85, invece, la vittoria del tedesco. Lo riporta AgiproNews.