Veterani di guerra, soldati e dignitari si sono riuniti a Dien Bien Phu, in Vietnam , per commemorare il 70° anniversario della battaglia che segnò la fine dell'impero francese in Indocina. Per la prima volta, il Vietnam ha invitato un ministro del governo della ex potenza coloniale a partecipare alle celebrazioni ufficiali, che hanno visto la partecipazione di 12.000 persone, una salva di cannoni e spettacoli di obici e elicotteri.