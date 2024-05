Berrettini si ritira dagli Internazionali: «Ho messo da parte il cuore, non sono pronto e rischio di farmi male»

La sua è una conferenza stampa lampo, e a sorpresa. Perché solo due giorni fa Matteo Berrettini aveva detto di riuscire a giocare gli Internazionali al Foro Italico, il torneo che lo ha fatto innamorare del tennis. «Poi però - racconta visibilmente scuro in volto - ho messo da parte il cuore per fare ciò che è giusto per me. Ho provato a fare di tutto come avevo detto, ma non sono pronto per competere e non riuscirò a giocare: rischierei di farmi male ed è l'ultima cosa che voglio. Mi sembra di averla vissuta già questa situazione, è un po' strano. Volevo comunicarlo qui e non tramite social visto che siamo in casa. Spero che il 2025 sia l'anno buono per Roma».

Berrettini si ritira dagli Internazionali: «Sono triste, non sono pronto e rischio di farmi male» https://t.co/sTAfEY8JIr — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 8, 2024

Berrettini, obiettivo Parigi

«Difficile dire quando sarò pronto, spero prima di Parigi - spiega Berrettini -. Ho bisogno di allenarmi, rientrare con ritmo e con i passi giusti da fare quando si sta fermi un po' di tempo. Non sono lontanissimo dal rientro, ma non sono pronto per domani. Ho preso qualcosa che mi ha debilitato tanto, tra medicinali e ciò che ho dovuto fare per curarmi. Se non mi è possibile essere in campo 3 ore, poi riposare un giorno e giocare altre 3 ore, è giusto che non lo faccia. Il messaggio positivo è che non c'è niente di rotto, c'è solo grande tristezza perché è il torneo che mi ha fatto scegliere di fare questo mestiere». Insomma, niente derby al primo turno con Napolitano: al suo posto il lucky loser americano Jeffrey John Wolf.