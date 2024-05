Una famiglia vincente, stasera in tv il film con Will Smith su King Richard e le sorelle Williams (campionesse di tennis): cast, trama e vera storia

Stasera in tv, mercoledì 8 maggio, su Canale 5 alle 21.40 va in onda il film “Una famiglia vincente - King Richard”. La pellicola del 2021, diretta da Reinaldo Marcus Green, racconta la storia di Richard Williams, il padre allenatore delle famosissime sorelle del tennis Venus e Serena Williams. Nei panni dell'uomo Will Smith: il ruolo gli è valso un Oscar come migliore attore nel 2022. Una statuetta di cui allora si è parlato a lungo, non per motivi cinematografici. Ricordate quello che è successo durante la cerimonia degli Oscar 2022, dallo schiaffo dell’attore al presentatore Chris Rock?