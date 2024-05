Luciano Darderi: età, ranking, fidanzata. Chi è il tennista: la commozione dopo la vittoria agli Internazionali

Luciano Darderi ha avuto l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw maschile agli Internazionali BNL d'Italia. L'italo-argentino ha partecipato agli Internazionali BNL d'Italia solo nel 2020, perdendo al primo turno delle qualificazioni contro il portoghese Joao Sousa, allora numero 74 del mondo. Oggi, invece, ci sono volute tre ore e 9 minuti per battare Shapovalov. Ha dovuto faticare parecchio Darderi per superare lo scoglio del primo turno. L'azzurro è andato sotto nel primo set, perso al tie-break, tra diverse proteste per palle che secondo lui erano fuori e invece erano state chiamate buone, poi si è rifatto nel secondo vinto 6-3 e poi ha vinto al tie-break il terzo facendo esplodere il Centrale. Ora è al secondo turno. Vediamo insieme chi è il tennista italo-argentino.