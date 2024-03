Berrettini: «Malore? Non so cosa ho, mi ero svegliato strano e non stavo bene già dal mattino»

Ieri grande spavento per i tifosi di Matteo Berrettini e il pubblico dell'Atp di Miami che, sul cemento blu dove si sta giocando il Master 1000 hanno visto il tennista italiano accusare un malore. Il classe 1996, infatti, ha rischiato di svenire come ha fatto invece Cazaux a causa di un abbassamento di pressione improvviso. Delle sue condizioni fisiche ha parlato proprio l'atleta romano che ai margini dell'incontro con lo scozzese ha detto: «La prestazione è stata buona. Non mi sentivo bene dal mattino, mi sono svegiato strano. Non so bene cosa ho, ero molto debole, non avevo mangiato praticamente niente».

Berrettini, malore durante il match contro Murray: crolla prima del servizio, poi si riprende dopo l'intervento del medico (ma perde)

Le parole di Berrettini dopo il malore

Berrettini ha poi continuato: «In passato me ne sono successe troppe, quindi il pensiero di non scendere in campo non era contemplato». Matteo ha poi ripreso parlando dell'inconto: «Ho giocato un'ottima partita di livello e di qualità. A un certo punto ho sentito un grande calo, ma anche lui ha il merito di essere stato sempre lì a mettermi in difficoltà, sempre più solido. È un dispiacere, ma adesso ho bisogno di riposo».

Infine, ha concluso parlando del Challenger dove è arrivato in finale: «Non avrei mai pensato di arrivare all'ultimo atto. È stato un bello shock per il corpo, penso di dover ancora recuperare muscolarmente dalla scorsa settimana. Ci sono tanbte cose positive però».