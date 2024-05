Internazionali tennis, il programma di mercoledì 8 maggio: Darderi sfida Shapovalov, poi Cobolli. Fognini in serata

Se oggi c'è stato Sinner (fuori dal campo) domani tocca a Cobolli. Però il tennista azzurro gioca, e sarà impegnato nella mattinata di mercoledì 8 maggio e precede il derby tutto italiano tra Gigante e Zeppieri. Alle 11 Vekic-Tsurenko apre il programma Wta alla Grand Stand Arena, poi è il turno di Marterer-Cobolli. Alla stessa ora sul Centrale l'azzurro Darderi sfida Shapovalov. In serata, poi, toccherà a Fabio Fognini contro Evans. Giornata particolare per Roma, perché dopo la conferenza stampa, Rafa Nadal alle 17:30 andrà a Piazza del Popolo per l'esibizione nel campo che è stato il teatro delle qualificazioni. In ogni caso ecco tutto i match in programma. Ricchissimo, con importanti match anche nel pomeriggio. Si inizia ad entrare nel vivo.

GRAND STAND ARENA

Ore 11:00 Vekic-Tsurenko (Wta)

A seguire: Marterer-Cobolli

A seguire: Gigante-Zeppieri

PIETRANGELI

Ore 11:00 Mensik-Hanfmann

A seguire: Monteiro-Monfils

A seguire: Rinderknech-Passaro

CENTER COURT

Ore 11:00 Darder-Shapovalov

Non prima delle 19:00 Evans-Fognini

COURT 1

Ore 11:00 Nishioka-Ofner

A seguire: Moutet-Safiullin

COURT 2

Ore 11:00 Borges-Martinez

A seguire: Shevchenko-Marozsan

A seguire: Schwartzamnn-Vukic

COURT 12

Ore 11:00 Zhang-Galan

A seguire: Kotov-Michelsen

A seguire: Eubanks-Atmane