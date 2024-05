Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi vince la battaglia di 3 ore con Shapovalov, in campo Cobolli

Aggiornamenti in evidenza

Mercoledì 8 è il giorno in cui parte il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d'Italia. E sono sei gli italiani in gara. Si parte con Darderi alle 11 contro Shapovalov sul Centrale, in serata dopo le 19 Fognini contro Evans. In mezzo il romano Cobolli.