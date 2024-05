Internazionali tennis: presentati francobollo, moneta e medaglia dedicati alla Coppa Davis

Dopo una lunga attesa di ben 47 anni, lo scorso novembre la Coppa Davis si è nuovamente tinta d’azzurro. Un trionfo che ha scatenato l’entusiasmo di un intero paese, entusiasmo che a mesi di distanza non conosce flessione. Stamane, infatti, un’altra iniziativa si è aggiunta alle tante nate ideate dalla FITP al fianco del Trophy Tour che fino al prossimo novembre consentirà a migliaia di italiani di ammirare dal vivo ‘l’insalatiera’: al Foro Italico di Roma sono stati presentati un francobollo, una moneta e una medaglia dedicati alla seconda vittoria tricolore nella più importante competizione a squadre del tennis maschile.

Un francobollo unico

Oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e messo in vendita da Poste Italiane un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ‘lo Sport’ dedicato appunto alla vittoria italiana della Coppa Davis 2023. Con una tiratura di duecentomilaquattro esemplari e un valore di 3,60 euro, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta – il cui bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini – raffigura, in grafica stilizzata su un fondino bianco, la squadra italiana maschile di tennis nell’atto di alzare il trofeo. Suggella la vignetta, in alto a destra, un nastro con i colori della bandiera italiana. Oltre al francobollo singolo, saranno disponibili anche centomila foglietti. Ogni foglietto ha incastonato – in alto a destra – il francobollo, in primo piano a sinistra, presenta una fotografia della squadra italiana intorno al trofeo, mentre in basso il logo della FITP. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Moneta e medaglia già disponibili

Insieme al francobollo, appassionati e collezionisti avranno l’opportunità di acquistare anche una moneta e una medaglia celebrative della vittoria azzurra al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’, emesse oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzate dalla Zecca dello Stato. Le emozioni della vittoria e lo spirito di squadra che ha guidato il gruppo azzurro prendono vita nelle straordinarie creazioni realizzate dal maestro incisore Valerio De Seta. Moneta e medaglia presentano sul dritto la Coppa Davis e sul rovescio la squadra italiana intenta a sollevarlo. La medaglia celebrativa è disponibile dallo scorso 6 maggio al prezzo di 25 euro; la moneta, in oro pregiato, sarà invece disponibile in emissione straordinaria a partire da oggi, con un valore nominale di 50 euro, una tiratura limitata di 500 pezzi e un prezzo di 1400 euro. Entrambi i prodotti sono acquistabili sul portale e-commerce dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accessibile all’indirizzo http://www.shop.ipzs.it, presso il punto vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ‘Spazio Verdi’, in Piazza Verdi 1 a Roma ed eccezionalmente saranno in vendita anche al Foro per gli spettatori dell’81esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia.

Binaghi: «Fissata ancora di più un'impresa storica»

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ritiene che «il francobollo e la moneta fissino ancora di più nel tempo un'impresa storica che è stata compiuta in modo insperato, per certi versi anche rocambolesco, da un gruppo di ragazzi straordinario e dal loro capitano, e che sta avendo nel nostro Paese un'eco straordinaria». Da gennaio, l'originale della coppa (che peraltro pesa 130 chili) sta girando dall'Alto Adige alla Sicilia, per tutte le città dove si sono giocati incontri di Davis negli ultimi 47 anni e nei centri più importanti del Paese. «È un trofeo, forse perché è il più antico del nostro sport, amatissimo dagli italiani. Se la potessimo tenere dieci anni, continueremmo a farla girare perché ce la chiedono davvero da ogni parte d’Italia - continua Binaghi - Credo sia il segno della nuova popolarità che il nostro sport ha raggiunto in questi anni». Il presidente sa che il trionfo ha creato aspettative altissime: «A nome dei ragazzi della squadra dico che ce la metteremo tutta perché una nuova vittoria non arrivi tra 47 anni. Anzi, speriamo che nei prossimi anni si possa realizzare una serie di francobolli e monete per celebrare gli anni d'oro del tennis italiano, come avvenuto con i successi delle nostre ragazze a cavallo tra il 2006 e il 2015». Per Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, «arrivare a fissare nella storia questa grandissima vittoria è qualcosa di importante. Il nostro è un successo che parte da lontano, abbiamo attraversato tante difficoltà e sono queste che ci hanno portato a questo grandissimo risultato. Ringrazio la FITP che ha investito e contribuito a questo successo. Siamo molto orgogliosi di aver veicolato una vittoria sportiva con un messaggio sociale».