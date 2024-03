Masters 1000 Miami: tutti i risultati di oggi, giovedì 21 marzo. Sonego osservato speciale

Prosegue il Masters 1000 di Miami che nella giornata di mercoledì ha visto in campo ben 5 tennisti italiani. Sono andati avanti Arnaldi, Vavassori e Cobolli, vincendo rispettivamente contro Fils, Cachin e Nishioka. Si sono invece fermati Berrettini e Darderi che hanno perso rispettivamente contro Murray e Shapovalov.

Venerdì toccherà a Jannik Sinner che sfiderà proprio Vavassori in un match tutto azzurro. Naturalmente il campione dell'Australian Open parte favorito. Nella stessa giornata scenderà in campo anche un altro italiano, Lorenzo Musetti, che aspetta ancora di scoprire il suo avversario. Intanto vi riassumiami i risultati di oggi, con lente d'ingrandimento su Lorenzo Sonego, in campo alle 20:15 contro il britannico Daniel Evans.

I risultati di giovedì 21 marzo

Altmaier-Mayot 6-2, 7-5

Djere-Wong 7-5, 7-6

Giron-Koepfer 6-4, 1-6, 4-6

Michelsen-Klein 7-6, 6-2

Augere Aliassime-Walton IN CORSO

Tabilo-Nakashima ore 19

Ofner-Nishikori ore 19:05

Kovacevic-Marozsan ore 19:25

Sonego-Evans ore 20:45

Muller-Kwon ore 20:25

Ruusuvouri-Hanfmann ore 20:45

Landaluce-Munar ore 20:45

Nava-Agut ore 21:35

Vukic-Baena ore 21:45

Galan-Sevcenko ore 22:05

Safiullin-Schwartzman ore 22:45

Popyrin-Facundo Diaz ore 23