Nadal, mercoledì esibizione a piazza del Popolo. Onorato: «Show gratuito, le immagini faranno il giro del mondo»

Gli Internazionali di Roma sono cominciati e ora si attende solo che il seeding principale prenda forma in modo tale che possa cominciare il grande spettacolo. Un piccolo assaggio di quello che può offrire il torneo verrà fornito domani alle 17.30 da Rafa Nadal. Il campione spagnolo si esibirà in piazza del Popolo, nel campo in terra battuta allestito nel cuore della Capitale. Il trentasettenne svolgerà una seduta di allenamento davanti a tutti i turisti e gli appassionati che vorranno vederlo da vicino.

Onorato: «Le immagini faranno il giro del mondo»

«Domani a Piazza del Popolo, alle 17.30, si terrà una speciale esibizione di Rafael Nadal. Il campione spagnolo si allenerà sulla terra rossa al centro di Roma e sarà una grande occasione per diffondere lo sport e avvicinarlo alla gente».Con queste parole, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato ha accolto l'inziativa, continuando: «Cittadini e turisti avranno la possibilità gratuitamente di vedere Nadal allenarsi dal vivo.

Le immagini dello show di domani faranno il giro del mondo, sarà una vetrina unica per promuovere all'estero la città».