Sinner quando può diventare numero 1 del mondo? La corsa alla vetta del ranking Atp tra Roland Garros e Wimbledon

Mai come in queste ore il pensiero del sorpasso su Novak Djokovic è stato allontanato. La priorità, per Jannik Sinner, è quella di riposare, prendendosi cura del problema all'anca che l'ha costretto a rinunciare alla "sua" Roma. Solo una volta che si sentirà al top della forma, allora potrà riprendere vita quella rincorsa al primo posto del ranking Atp che appassiona tantissimo i tifosi che sognano di vedere un italiano lì dove negli ultimi anni sono stati Nole e Alcaraz o mostri sacri come Federer e Nadal.