Sinner, le cure per l'infortunio al J-Medical: palestra e piscina nel centro della Juventus, così Jannik punta Parigi

Roma, Montecarlo, Torino e... Parigi. La tabella di marcia del ritorno in campo di Jannik Sinner è una strada che come ha scritto lo stesso Jannik ieri «non è mai dritta» ma quantomeno ha delle tappe ben definite. Inevitabile per un campione del suo calibro con uno staff così attento a tutte le sue esigenze. Ieri è stato al Foro Italico dove ha abbracciato quei tifosi che sognavano di vederlo in campo, magari in una finale contro Djokovic che altro non sarebbe stato che un passaggio del testimone. Già oggi pomeriggio sarà di nuovo a Montecarlo, la sua base, dove organizzerà i prossimi step. Il più vicino dovrebbe essere Torino: è al J-Medical, il centro medico di eccellenza della Juventus, che Sinner dovrebbe affidarsi per recuperare da quel problema all'anca che l'ha messo fuori gioco a Madrid e poi a Roma.

Le cure al J-Medical con il fisioterapista Giacomo Naldi

Lì anche il collega Matteo Berrettini aveva svolto degli accertamenti. Nella clinica della Juve tutti i calciatori bianconeri svolgono gli esami medici, specie dopo gli infortuni. Al J-Medical Sinner dovrebbe mettere i mattoni per costruire il suo ritorno a Parigi. È il Roland Garros il grande obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti per un campione che suo malgrado ha già dovuto dire "no" al torneo di casa.

L'infortunio all'anca - e lo ha ammesso lo stesso Jannik - è delicato e necessita di attenzione particolare: si allenerà in acqua e in palestra, cercando di mantenere il tono muscolare ma senza sovraccaricare troppo l'articolazione.

Ad aiutarlo una struttura di eccellenza e quel Giacomo Naldi, il fisioterapista bolognese dei campioni, che Sinner l'aveva conosciuto dopo un infortunio alla caviglia nel 2022 che aveva curato nel suo studio a Casalecchio. Un colpo di fulmine tra i due, con Jannik che poi l'aveva voluto stabilmente nel suo staff. Naldi dopo sei anni ha salutato la Virtus Bologna e cominciato un percorso accanto al campione altoatesino che di lui si fida ciecamente.