L'attrice Zendaya , una delle stelle più luminose della sua generazione, fa il suo ingresso al, l'evento più atteso di New York. In qualità di co-conduttrice di questo evento, spesso paragonato agli Oscar, Zendaya sfoggia un abito creato dal celebre stilista John Galliano. La serata vede la partecipazione di numerose superstar, ciascuna delle quali presenta look straordinariamente elaborati.