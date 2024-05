Eurovision 2024, stasera il via. Scaletta e dove vederlo: tutto quello che c'è da sapere (e quando canta Angelina Mango)

Eurovision 2024, parte il conto alla rovescia. Stasera alle 21 su Rai 2 andrà in onda la diretta del primo dei tre appuntamenti del festival musicale più famoso d'Europa. In diretta da Malmö, in Svezia, la 68esima edizione del Song Contest vedrà Angelina Mango come rappresentante italiana. Ma per la sua esibizione dovremo aspettare ancora un po'.