Internazionali tennis, il programma di martedì 7 maggio: Passaro-Ajdukovic alle 10. Sinner al Foro Italico alle 16

Dopo il sorteggio, si inizia a giocare. I big non saranno subito in campo, ma il programma degli Internazionali BNL d'Italia inizia subito ad essere interessante. Assorbita, forse, l'assenza di Sinner (che sarà comunque presente per un firma copie alle 16) - ieri in conferenza c'è stato Matteo Berrettini - si pensa al campo. Martedì è la giornata di Rafa Nadal, che alle 16 risponderà alle domande dei giornalisti. Ma i colleghi saranno in campo. Ecco quindi il programma della giornata di martedì 7 maggio.

GRAND STAND ARENA

Ore 10:00 Passaro-Ajdukovic

A seguire: Nakashima-De Jong

PIETRANGELI

Ore 10:00 Marterer-Gasquet

COURT 1

Ore 10:00 Mouter-Monteiro

COURT 2

Ore 10:00 Atmane-Mayot

A seguire: Wolf-Medjedovic

COURT 4

Ore 10:00 Meligeni Alves-Barrere

A seguire: Kopriva-Moreno De Alboran

COURT 6

Ore 10:00 Albot-Muller

COURT 12

Ore 10:00 Kikushkin-Schawartzam

A seguire: Bagnis-Van de Zandschulpo

COURT 13

Ore 10:00 Berg-Shang