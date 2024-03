Federer torna a Roma, al Foro Italico con racchetta e completo bianco: il motivo

Completo bianco, racchetta Wilson sotto braccio e intorno a lui il Foro Italico. Sembra tutto pronto per una grande sfida di Roger Federer, che qui a Roma ha regalato grande spettacolo durante gli Internazionali, dove ha disputato quattro finali. Il tennista svilzzero è tornato nella Capitale proprio in questi giorni e ci resterà fino a domenica. Impossibile, però avvicinarlo per scattare una foto, con la sicurezza che ha bloccato tutti o quasi gli occhi indiscreti e le telecamere.

La mattinata l'ha passata supervisionando il torneo sui campi 5, 6, 7 e 8 del Foro Italico. La forma fisica sembra quella dei bei tempi, così come il rovescio, rigorosamente a una mano. Poi il pranzo e il soggiorno romano che proseguirà anche con una cena questa sera in un noto ristorante della Capitale interamente riservato a sua Maestà Federer. E chissà che da Roma non possa ripassare anche verso maggio, quando sugli stessi campi calcati oggi ci saranno gli Internazionali, magari condendosi a quei tifosi ai quali il blitz di questi giorni è stato tenuto segreto.

Il motivo

Il tennis però non c'entra nulla con questo viaggio di Federer a Roma. Il motivo del suo soggiorno nella Capitale è legato al matrimonio di un suo caro amico, che ha invitato circa 100 persone. Roger era atteso al Foro Italico per le 11.30, e da svizzero non si è fatto attendere, arrivando in largo anticipo.