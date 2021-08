Roma, ecco le avversarie di Conference League: la trasferta più lunga sarà quella di Bodo

Venerdì 27 Agosto 2021, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 17:05

La Roma farà parte del gruppo C di Conference League assieme a Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt, un girone certamente poco impegnativo ma che obbligherà la Roma a delle lunghe trasferte che potrebbero gravare sul rendimento in campionato.

Le avversarie dei giallorossi

Lo Zorya Luhansk è una squadra ucraina con sede a Luhansk situata nel sud del Paese, ma giocherà le sue partite a Zaporizhia, la distanza da Roma è circa 2800 chilometri, circa due e mezza di volo. La squadra milita in Prem"jer-liha, la massima divisione del campionato ucraino, nella storia non si è mai scontrata con la Roma ed è entrata in Conference League dopo essere eliminata nei play-off dal Rapid Vienna (3-0, 3-2). Attualmente è settimana in classifica e la scorsa stagione ha terminato il campionato come terza. L’allenatore è Viktor Skrypnyk, il cannoniere della squadra è Kochergin un classe ’96 con all’attivo tre reti.

Il Cska Sophia è certamente l’avversario più noto del girone, la città in cui gioca è Sofia (Bulgaria) distante un ora e 40 minuti di volo da Roma. È approdato nei gironi di Conference League battendo il Liepaja ai calci di rigore, l'NK Osijek e il Viktoria Plzen, attualmente è settimana in classifica con due gare vinte su cinque che avrebbe dovuto giocare. La Roma ha affrontato il Sofia lo scorso anno ai gironi di Europa League ottenendo un pareggio e una vittoria, in tutte le altre occasioni (quattro, 2 in EL e 2 in Champions) i giallorossi hanno sempre perso. L'allenatore è Mladenov, il cannoniere è Caicedo con tre gol tra campionato e coppa.

Infine, il Bodo/Glimt squadra norvegese che la sede nella città di Bodo distante da Roma circa 3.700 chilometri sarà la trasferta più lunga (e più fredda) a cui prenderanno parte i giallorossi. Bodo, infatti, si trova a nord della Norvegia, lo stadio è Aspmyra Stadion (8000 posti), un anno fa ha affrontato il Milan in Europa League rimediando un’eliminazione. Ha vinto un solo campionato nella sua storia (2019/20) e due coppe nazionali, il tecnico è Kjetil Knutsen e sta guidando la squadra già dal 9 maggio (giorno in cui è cominciato il campionato), è seconda in classifica con 16 punti pari al Molde e Rosenborg.