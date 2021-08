Conference League, Roma ai gironi: il video con gol e highlights del match contro il Trabzonspor

La Roma passa alla fase a gironi dell'Europa Conference League: il match di ieri sera all'Olimpico contro il Trabzonspor si è chiuso 3-0. Prima Cristante, poi Zaniolo e infine El Shaarawy, con questa vittoria gli uomini di Mourinho hanno centrato il primo obiettivo della stagione.

Zaniolo is back: il video dell'intervista dopo il 3-0 di Roma-Trabzonspor

Dopo il 2-1 dell'andata, lo scorso 19 agosto a Trebisonda, il 3-0 del ritorno non ha lasciato scampo alla squadra turca. "La gente capisce che c'è spirito, che c'è un modo di pensare al gioco e questo mi è piaciuto – ha detto il tecnico a fine match parlando dei suoi giocatori – loro crescono con me, ma anch'io cresco con loro". In questo video gol e highlights della partita di ieri sera. Ecco com'è andata.

Roma, equilibrio e sacrificio per il terzo successo di fila: sempre più evidente l'impronta di Mourinho