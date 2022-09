Roma, Mourinho torna alla carica: «Voglio un difensore». Ma Pinto (per ora) chiude il mercato. Da Denayer a Maksimović, i nomi

È quanto meno singolare che 24 ore dopo le lamentele di Mourinho per l’assenza di un quinto centrale, la Roma subisca quattro gol (a Udine): «La conferenza stampa di Tiago Pinto è stata brillante, ma ha detto una cosa della quale non sono d’accordo. Quando ha detto che se dovesse esserci un problema dietro ci sarebbe Cristante. Io però mi domanderei: “Chi gioca poi a centrocampo?” Ma io non piango come fanno alcuni. Una piccola speranza che arrivi ce l’ho». È evidente che la debacle contro l’Udinese non è da ricondurre all’assenza del rinforzo in difesa, ma in prospettiva potrebbe diventare un problema. Gli errori individuali alla Dacia Arena hanno compromesso la partita: da Karsdorp che sbaglia l’appoggio verso il portiere, alle papere di Rui Patricio. A cui va aggiunta la prestazione incolore di Pellegrini prima sulla trequarti e poi a centrocampo nel secondo tempo. Un disastro che, ovviamente, un centrale in più non avrebbe potuto risolvere. Se José, però, continua a chiederlo nonostante un mercato ad alti livelli, evidentemente è perché conosce i limiti della squadra: «Sono già stato chiaro. Il mercato è chiuso, dobbiamo essere totalmente concentrati sul campo fino alla pausa per il Mondiale. Sono fiducioso che il lavoro quotidiano ci aiuterà a portare a casa risultati. Adesso sono stanco del mercato, ne riparliamo a gennaio».

Udinese-Roma, le pagelle: Karsdorp e Rui Patricio, errori decisivi (4). Male Abraham, Dybala è solo (6)

Disfatta Roma, l'Udinese vince 4-0. Prima sconfitta stagionale per Mou e addio testa della classifica

La risposta di Tiago Pinto a pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Roma sembra chiudere tutte le porte, ma forse il poker inferto da Sottil potrà cambiare storia. Mourinho se lo augura, anche se nel post gara, a differenza della vigilia, non ha fatto riferimenti al mercato. Dunque, qual è il profilo giusto da poter ingaggiare? Uno svincolato, che non guadagni cifre fuori portata. Il nome accostato per tutta l’estate è quello di Zagadou ex Borussia Dortmund, ma i suoi guai fisici non rassicurano. Un altro è Denayer, belga ex Lione classe ’95 di piede destro in grado di costruire dal basso. Potrebbe dare a José la qualità nell’impostazione, anche se il tecnico preferirebbe un giocatore mancino. Infine, Maksimović ex Torino, Napoli e Genoa che ha esperienza in Serie A e Ceppitelli, ex Cagliari. La palla passa a Friedkin, responsabile di decidere se ne verrà la pena fare un ultimo piccolo sforzo a stretto giro, oppure, aspettare direttamente gennaio.