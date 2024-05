De Rossi: «Nel calcio gli errori capitano. Non metto la croce su Karsdorp»

Il tecnico della Roma dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen: «Gli errori capitano nel calcio, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Tutti insieme si fanno le cose, a volte ci premiano gli errori degli avversari, non mi arrabbierò mai con un mio giocatore perché sbaglia un passaggio. Stava facendo una buona partita, sia fisicamente che tecnicamente, è ovvio che quell’errore lo ha colpito molto e la reazione del pubblico è quella che ci si può aspettare».

