Roma-Bayer, dalla scenografia dei tifosi all'errore di Karsdrop: le immagini della partita

La Roma affronta il Bayer Leverkusen per la semifinale di Europa League. I giallorossi arrivano alla gara nel bel mezzo del tour de force, fatto di tanti scontri diretti in campionato. Non sono andate a buon fine le richieste della società di posticipare le partite con Udinese e Atalanta per preparare al meglio questa doppia sfida.