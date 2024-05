Roma-Bayer Leverkusen 0-2, a segno Wirtz e Andrich: giallorossi nervosi e con poche idee. Al ritorno servirà un'impresa

La Roma è troppo poco, o forse il Bayer Leverkusen è tanto per la squadra di De Rossi, che appassisce sul più bello, davanti a un Olimpico colmo d’amore e pieno di speranza. Ma stavolta il cuore giallorosso non basta: i tedeschi si prendono, 2-0, l’andata della semifinale e, forse anche la finale. Serve un miracolo alla BayArena e la Roma in questo momento non è in grano di inventarlo. Troppo stanca, ha dato troppo e ora paga pegno. Anche i minimi errori. Paga la gaffe grossolana di Karsdorp che regala il vantaggio - di Wirtz - alla squadra di Xabi Alonso. Paga la serata no dei suoi tenori, da Pellegrini a Lukakau, da Dybala a Smalling, che non aveva punti di riferimento davanti e si è trovato in difficoltà.

Lo spagnolo ha giocato senza un centravanti vero, ha coperto le fasce e ha messo all’angolo la Roma. Che nel primo tempo doveva finire sotto di due, tre gol, ma è stata graziata da Frimpong, imprendibile in velocità, ma poco lucido davanti alla porta. La Roma si era fatta viva con una traversa di Lukaku e con un tiro finito fuori di poco di Pellegrini, in apertura e chiusura del primo tempo. La palla era sempre tra i piedi dei tedeschi, che con Xhaka hanno dominato il gioco e imposto la propria personalità. Il raddoppio, che ha ucciso la Roma, arriva, inesorabile, poco dopo la metà del secondo tempo, grazie a un tiro da fuori di Andrich.

Il Bayer resta imbattuto e probabilmente imbattibile. Almeno per questa Roma. Che ha fatto tanto finora, ma di più le è impossibile. A Dublino ci andrà il Leverkusen. A meno di miracoli.