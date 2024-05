Oggi in tv, giovedì 2 Maggio, torna Uomini e Donne. Dopo lo stop di ieri per la festa dei Lavoratori il daiting show condotto da Maria De Filippi sarà in onda su canale 5 come sempre a partire dalle 14.50.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Nella puntata di oggi saranno pochi i colpi di scena, vediamo dunque le anticipazioni.