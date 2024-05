Trento, scoperti 3,3 kg di cocaina: 3 arresti

Tre arresti, 3,3 chili di cocaina e 88mila euro sequestrati. È il bilancio dell'operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Trento . Durante un servizio di controllo dei traffici illeciti, nei pressi del quartiere San Giuseppe, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha puntato l'attenzione su un 30enne tunisino che, poco dopo, ha passato un sacchetto al conducente di un'auto. I militari hanno dunque deciso di intervenire, riuscendo però a bloccare solo l'automobilista. Durante il controllo è stato scoperto che nel sacchetto c'erano 58mila euro in contanti. Intuito di aver interrotto uno scambio denaro-stupefacente, i militari, avvalendosi del fiuto del cane Aron, hanno passato al setaccio l'auto scoprendo un doppiofondo nell'intercapedine del longarone anteriore centrale, dove erano nascosti 3 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 3,3 chili, e altri 30mila euro in contanti. Per il conducente, 23enne albanese residente in provincia di Milano, sono scattate le manette. I finanzieri sono comunque riusciti a ricostruire il traffico, motivo per cui il gip di Trento, su richiesta della procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per il tunisino che era riuscito a fuggire e in seguito rintracciato nella propria abitazione che condivideva con un altro 26enne su cui era pendente un'ulteriore irdinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trento sempre per droga. Secondo i finanzieri la droga sequestrata, una volta 'tagliata', si sarebbe trasformata in 15mila dosi del valore di 1,5 milioni di euro. (LaPresse)