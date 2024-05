Paola Cortellesi arriva al Quirinale sotto una pioggia scrosciante per l'incontro col presidente della Repubblica, insieme con tutti gli altri candidati ai premi del cinema italiano, i David di Donatello 2024. "Essere qui è una cosa stupenda", ha commentato entrando per poi ironizzare sul maltempo con una battuta, "che giornatina...". David di Donatello 2024, Fanelli: «Successo di Cortellesi soddisfazione per tutta Italia»