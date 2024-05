Eurovision 2024, la guida completa: quando va in onda, dove vederlo, conduttori, cantanti, lo spoiler su Angelina

Le note di Give Peace A Chance, l’inno pacifista di John Lennon e Yoko Ono cantato dal PalaAlpitour di Torino a poche settimane dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il saluto di Alessandro Cattelan e Mika, conduttori di quell’edizione insieme a Laura Pausini. La clip, partita per sbaglio in apertura della conferenza stampa organizzata dalla Rai per presentare l’Eurovision Song Contest 2024, è dell’edizione italiana di due anni fa. Chissà che non sia d’auspicio per un trionfo tricolore a Malmö, che dal 7 all’11 maggio ospiterà la kermesse.

A rappresentare l’Italia sarà quest’anno la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango con La noia, finalista di diritto insieme ai rappresentanti dei paesi che fondarono l’Ebu, il network delle emittenti europee, la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e anche ai vincitori in carica della Svezia: si esibirà fuori gara nella semifinale del 9 maggio, per poi tornare l’11.